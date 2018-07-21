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Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Україні пропонують заборонити продаж котів та собак

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Петиція покликана зменшити кількість безпритульних тварин в Україні
Петиція покликана зменшити кількість безпритульних тварин в Україні / 24 канал

Через високу кількість безпритульних тварин в Україні пропонують заборонити продаж котів та собак.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Адміністрації Президента.

За словами автора петиції Максима Панчука, таким чином люди не витрачатимуть свої гроші, якщо захочуть завести собаку або кішку.

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Її можна буде безкоштовно взяти з вулиці, або з притулку. Таким чином знизиться кількість безпритульних тварин. Натомість вони стануть домашніми улюбленцями,
– додав Панчук.

На його думку, це також заощадить гроші, які Україна витрачає на безпритульних тварин.

Щоб на петицію звернули увагу потрібно її повинні підтримати 25 тисяч українців. За перший день її підписали лише кілька десятків людей.

Петицію можна підтримати на сайті Адміністрації Президента.

Теги: Новини України Адміністрація Президента світ тварин
Джерело: 24 Канал
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