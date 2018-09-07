В Украине приостановили работу известного российского телеканала

В Украине на полгода приостановили трансляцию телеканала RTVI за неоднократные нарушения действующего украинского законодательства и российскую пропаганду.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Так, телеканал RTVI обвиняют в пропаганде органов государства-агрессора с участием персон, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение о внесении изменений в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, приняли 6 сентября,

– говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, иностранная программа RTVI имеет юрисдикцию Великобритании.

Во время мониторингов телеканала, проводившихся в период с 2 февраля 2017 года по 26 августа 2018 года, в его эфирном наполнении неоднократно были зафиксированы нарушения действующего украинского законодательства.

В Нацсовете сообщили, что неоднократно в 2017 году обращались с письмами-оговорками к дистрибьютору телеканала RTVI в Украине – компании "Сонар" и правообладателю иностранной программы RTVI – компании Brenrose limited. В этих письмах информировали о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.