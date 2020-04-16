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      В Украине продолжается флешмоб в поддержку ветеранского бизнеса

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      Украинцев призывают поддержать ветеранский бизнес / 24 канал

      Проект "Без Брони – единая база инициатив для ветеранов" запустил флешмоб #підтримай_ветеранський_бізнес, чтобы помочь ветеранам в сложные времена.

      Об этом 24 каналу сообщили представители проекта "без брони".

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      Суть флешмоба заключается в том, что ветераны пишут о своем бизнесе, который открыли или перезапустили после возвращения с войны. И рассказывают, как они работают сейчас, в условиях карантина. В первом же предложении ветераны указывают, из какого они города и чем занимаются. Таким образом пользователи могут найти ветеранский бизнес рядом с собой, ища сообщения по хештегу #підтримай_ветеранський_бізнес.

      У команды проекта “Без Брони” была цель дать ветеранам простой способ заявить о себе и рассказать, кто как переживает карантинные ограничения.

      Так, например, оказалось, что ветеран 95 ОДШБр Александр Морозов имел производство средств для чистки оружия, которое сейчас переформатировал для изготовления антибактериальных спиртовых салфеток.

      А ветеран 25 ОМПБ "Киевская Русь" и батальона "Гарпун" Павел Белоус производит выдержанные крафтовые сыры, которые имеют большой срок годности, запаковывает свой товар в вакуумную упаковку и пересылает клиентам по почте.

      К флешмобу присоединились и герои документального сериала о ветеранах-предпринимателях "Крутой Замес": военный психолог Андрей Козинчук и доброволец Ирина Цвела, после почти четырех лет на фронте начала творческую реабилитацию, которая переросла в изготовление украшений из растений.

      Спикер проекта Анастасия Обертас напомнила, что "Без Брони" объединяет более 2000 проверенных инициатив для ветеранов АТО/ООС, и в последнее время стал заметен спрос именно на деловые предложения.

      По словам Обертас, ветераны искали возможность трудоустройства, юридическое сопровождение для открытия бизнеса и грантовые предложения для развития собственного дела. Поэтому решили поддержать ветеранский бизнес, не только публикуя предложения для ветеранов, но и рассказывая украинцам о деле каждого из них.

      "Идея этого флешмоба зародилась еще до ограничений, которые наложил карантин на бизнес. Но в кризисной ситуации стало очевидно: ветераны – это именно те люди, которые умеют гибко и креативно перестроиться и достигать цели, несмотря на неблагоприятные условия. И наш долг сейчас – поддержать их в этом. Наконец, успех каждого из них – это успех всей страны.", – сказала она.

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      • Получить государственную финансовую поддержку отныне могут субъекты любой деятельности с годовым доходом в 100 миллионов гривен.
      • Увеличена максимальная сумма кредита до 3 миллионов гривен.
      • Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе: на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий или медицинского оборудования. А также для покрытия постоянных затрат, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).
      • Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.
      • Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.
      • Кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку.

      Обратите внимание! Государство планирует поддерживать бизнес в связи с карантином двумя кредитными программами. Одной из них является расширенная версия программы льготных кредитов под 5-7-9% годовых. Деньги с нее планируют выдавать для рефинансирования кредитов бизнеса.

      Сколько бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Мировой кризис 2020 Бизнес
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