В Україні триває флешмоб на підтримку ветеранського бізнесу

Проєкт "Без Броні – єдина база ініціатив для ветеранів" запустив флешмоб #підтримай_ветеранський_бізнес, щоб допомогти ветеранам у складні часи.

Про це 24 каналу повідомили представники проєкту "Без Броні".

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Суть флешмобу полягає в тому, що ветерани пишуть про свій бізнес, який відкрили чи перезапустили після повернення з війни. Та розказують, як вони працюють зараз, в умовах карантину. У першому ж реченні ветерани вказують, з якого вони міста та чим займаються (. Таким чином користувачі можуть знайти ветеранський бізнес поруч із собою, шукаючи дописи за хештегом #підтримай_ветеранський_бізнес.

Команда проєкту “Без Броні” мала на меті дати ветеранам простий спосіб заявити про себе та розказати, хто як переживає карантинні обмеження.

Так, наприклад, виявилося, що ветеран 95 ОДШБр Олександр Морозов мав виробництво засобів для чистки зброї, яке зараз переформатував для виготовлення антибактеріальних спиртових серветок.

А ветеран 25 ОМПБ "Київська Русь" та батальйону "Гарпун" Павло Білоус виготовляє витримані крафтові сири, які мають великий термін придатності, запаковує свій товар у вакуумну упаковку та пересилає клієнтам поштою.

До флешмобу долучилися й герої документального серіалу про ветеранів-підприємців "Крутий Заміс": військовий психолог Андрій Козінчук та доброволиця Ірина Цвіла, яка після майже чотирьох років на фронті розпочала творчу реабілітацію, яка переросла у виготовлення прикрас із рослин.

Комунікаційниця проєкту Анастасія Обертас нагадала, що "Без Броні" об’єднує більше 2000 перевірених ініціатив для ветеранів АТО/ООС, і останнім часом став помітний попит саме на бізнесові пропозиції.

За словами Обертас, ветерани шукали можливості працевлаштування, юридичний супровід для відкриття бізнесу та грантові пропозиції для розвитку власної справи. Тож вирішили підтримати ветеранський бізнес, не лише публікуючи пропозиції для ветеранів, але й розказуючи українцям про справу кожного з них.

"Ідея цього флешмобу зародилася ще до обмежень, які карантин наклав на бізнес. Але у кризовій ситуації стало очевидно: ветерани – це саме ті люди, які вміють гнучко й креативно перелаштуватися і досягати мети попри несприятливі умови. І наш обов’язок зараз – підтримати їх у цьому. Врешті, успіх кожного з них – це успіх усієї країни.", – сказала вона.

Як уряд допомагатиме малому бізнесу

Отримати державну фінансову підтримку відтепер можуть суб’єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 мільйонів гривень.

Збільшено максимальну суму кредиту до 3 мільйонів гривень .

. Розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою: на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання. А також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.

Для повернення кредитів на антикризові заходи діятиме відстрочка до 9 місяців .

. Кредити на антикризові заходи видаватимуться під мінімальну процентну ставку.

Зверніть увагу! Держава планує підтримувати бізнес у зв'язку з карантином двома кредитними програмами. Однією з них є розширена версія програми пільгових кредитів під 5-7-9% річних. Гроші з неї планують видавати для рефінансування кредитів бізнесу.

Скільки бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу