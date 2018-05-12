В Украине продолжается пожарная опасность
12 мая в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.
Чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности из-за сухой погоды, будет преобладать в большинстве областей, кроме Львовской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской областей. Там будет прохладнее, кроме того, ожидают дожди с грозами.
Пожарная опасность в Украине
Источник: 24 Канал
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