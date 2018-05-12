В Україні триває пожежна небезпека

12 травня в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Про це попереджають синоптики Гідрометцентру.

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Надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки через суху погоду, переважатиме у більшості областей, окрім Львівської, Чернівецької, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей. Там буде прохолодніше, крім того, очікують дощі з грозами.



Пожежна небезпека в Україні