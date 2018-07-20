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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине пройдет акция против массового убийства собак

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Украинцы будут протестовать против произвола живодеров
Украинцы будут протестовать против произвола живодеров / UAnimals

В пятницу, 20 июля в 10 утра в 16 городах Украины пройдет акция "Украина – не живодерня".

Об этом сообщает зоозащитная инициатива UAnimals.

По словам активистов, они выступают против массового убийства бездомных собак властью Николаева и шокированы бездействием власти и правоохранительных органов в вопросе защиты животных.

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На акцию зоозащитники и неравнодушные выходят с тремя простыми требованиями: прекратить массовое убийство бездомных животных в Николаеве и других городах; положить конец бездействию полиции, судов и органов власти в вопросах защиты животных; наказать Святогора, Короля и других живодеров.

Акция состоится в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Виннице, Николаеве, Ивано-Франковске, Ровно, Сумах, Житомире, Черкассах, Кривом Роге, Запорожье, Кропивницкому, Полтаве и Ахтырке.

 

Теги: Новости Украины мир животных
Источник: 24 канал
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