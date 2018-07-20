В Україні пройде акція проти масового вбивства собак

В п'ятницю, 20 липня о 10 ранку у 16 містах України відбудеться акція "Україна – не живодерня".

Про це повідомляє зоозахисна ініціатива UAnimals.

За словами активістів, вони виступають проти масового вбивства безпритульних собак владою Миколаєва та шоковані бездіяльністю влади і правоохоронних органів у питанні захисту тварин.

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На акцію зоозахисники та небайдужі виходять з трьома простими вимогами: припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах; покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин; покарати Святогора, Короля та інших живодерів;

Акція відбудеться у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Вінниці, Миколаєві, Івано-Франківську, Рівному, Сумах, Житомирі, Черкасах, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, Полтаві та Охтирці.