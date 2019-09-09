В Украине пройдут военные учения Rapid Trident-2019: что о них известно

На Яворовском полигоне 13 сентября стартуют масштабные международные военные учения Rapid Trident-2019. В этом году кроме Украины, в них примут участие военные еще как минимум 10 стран. Всего организаторы готовятся к участию более 3,5 тысяч военных и около 600 единиц техники.

Самый большой военный контингент будет задействован от Вооруженных Сил Украины, а его основу составят военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад", сообщает "Армия Inform".

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Также в Rapid Trident-2019 будут участвовать подразделение Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства. Кроме украинских военных, участие в учениях примут представители войск целого ряда государств:

США;

Канада;

Турция;

Грузия;

Болгария;

Молдова;

Великобритания;

Польша;

Румыния;

Литва.

Оборонные ведомства всех этих государств уже направили свои согласования на участие в учениях. От американской стороны в будет участвовать рота "Дельта". Поэтому армия США непосредственно будет задействована в многонациональном учебном событии под руководством украинского командования.

Украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Rapid Trident-2019 продлятся до 28 сентября.

Учения Rapid Trident предыдущих лет: смотрите фото