В Украине пройдут военные учения Rapid Trident-2019: что о них известно
На Яворовском полигоне 13 сентября стартуют масштабные международные военные учения Rapid Trident-2019. В этом году кроме Украины, в них примут участие военные еще как минимум 10 стран. Всего организаторы готовятся к участию более 3,5 тысяч военных и около 600 единиц техники.
Самый большой военный контингент будет задействован от Вооруженных Сил Украины, а его основу составят военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад", сообщает "Армия Inform".
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Также в Rapid Trident-2019 будут участвовать подразделение Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства. Кроме украинских военных, участие в учениях примут представители войск целого ряда государств:
- США;
- Канада;
- Турция;
- Грузия;
- Болгария;
- Молдова;
- Великобритания;
- Польша;
- Румыния;
- Литва.
Оборонные ведомства всех этих государств уже направили свои согласования на участие в учениях. От американской стороны в будет участвовать рота "Дельта". Поэтому армия США непосредственно будет задействована в многонациональном учебном событии под руководством украинского командования.
Украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Rapid Trident-2019 продлятся до 28 сентября.
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