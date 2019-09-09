В Україні пройдуть військові навчання Rapid Trident-2019: що про них відомо

На яворівському полігоні 13 вересня стартують масштабні міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019. Цьогоріч крім України, у них візьмуть участь військові ще щонайменше 10 країн. Загалом організатори готуються до участі понад 3,5 тисяч військових та близько 600 одиниць техніки.

Найбільший військовий контингент буде задіяний від Збройних Сил України, а його основу складуть військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід", повідомляє "Армія Inform".

Цікаво: На Дунаї стартували двосторонні україно-румунські навчання "Ріверайн-2019"

Також участь у Rapid Trident-2019 братимуть підрозділ Національної гвардії України та окремі підрозділи інших силових структур держави. Крім українських військових, участь у навчаннях візьмуть представники військ цілої низки держав:

США;

Канада;

Туреччина;

Грузія;

Болгарія;

Молдова;

Велика Британія;

Польща;

Румунія;

Литва.

Оборонні відомства усіх цих держав вже надіслали свої погодження на участь у навчаннях. Від американської сторони участь у навчаннях братиме рота "Дельта". Тож армія США безпосередньо буде задіяна у багатонаціональній навчальній події під керівництвом українського командування.

Українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. За час навчань військовослужбовці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру. Rapid Trident-2019 триватимуть до 28 вересня.

Навчання Rapid Trident попередніх років: дивіться фото