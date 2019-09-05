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      На Дунаї стартували двосторонні україно-румунські навчання "Ріверайн-2019"

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      Україно-румунські навчання "Ріверайн – 2019"
      Україно-румунські навчання "Ріверайн – 2019" / ВМС ЗС України

      В Румунії 4 вересня розпочалися навчання за участі підрозділів Військово-Морських сил ЗСУ, Морської охорони ДПСУ, Морських сил та берегової охорони Румунії.

      Метою навчань є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп в акваторії річки Дунай для підвищення рівня їх взаємосумісності та можливостей, повідомили ВМС ЗСУ на своїй фейсбук сторінці.

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      Військово-Морські сили ЗСУ на навчаннях "Ріверайн – 2019" представлятимуть малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" та "Вишгород", навчальний катер "Сміла" та вертоліт Мі-14. Від румунської сторони у навчаннях братимуть участь 2 броньованих патрульних катери, два річкових тральщики, один патрульний катер та річковий буксир.

      Тривалість двосторонніх навчань – 3 дні. Закінчаться вони 6 вересня. Протягом цього терміну в акваторії річки Дунай, українські та румунські колеги спільно відпрацюють основні елементи по забезпеченню безпеки у протоках та річкових секторах.

      Під час навчань учасники вправлятимуться у тактичному маневруванні, протимінних діях, пошуку та рятуванні людей, які впали за борт та у догляді за ними.

      Ріверайн-2019
      Учасники навчань відпрацьовують спільні маневри / Фото Міністерство оборони України

      Зустріч делегацій

      В рамках двосторонніх навчань "Ріверайн – 2019" відбулася зустріч делегацій командувачів Збройних Сил обох держав. Під час заходу сторони обговорили спільні кроки в питаннях розвитку двостороннього співробітництва й зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря.

      Також делегати обговорили низку інших важливих питань стосовно сучасної системи регіональної безпеки, участі у міжнародних навчаннях, підтримки та розвитку військової співпраці, стажування українських курсантів на кораблях МС Румунії та подальшого впровадження заходів з обміну досвідом.

      Варто зазначити, що такі двосторонні україно-румунські навчання за участі Військово-Морських Сил ЗСУ та Морських сил Румунії проводяться вже другий рік поспіль.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Чорне море Водний транспорт Румунія Збройні сили України
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