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      На Дунае стартовали двусторонние Украино-румынские учения "Риверайн-2019"

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      Украина-румынские учения "Риверайн-2019"
      Украина-румынские учения "Риверайн-2019" / ВМС ВС Украины

      В Румынии 4 сентября начались учения с участием подразделений Военно-Морских сил ВСУ, Морской охраны ГПСУ, морских сил и береговой охраны Румынии.

      Целью учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп в акватории реки Дунай для повышения уровня их совместимости и возможностей, сообщили ВМС ВСУ на своей фейсбук странице.

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      Военно-морские силы ВСУ на учениях "Риверайн-2019" будут представлять малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От румынской стороны в учениях будут участвовать 2 бронированных патрульных катера, два речных тральщика, один патрульный катер и речной буксир.

      Продолжительность двусторонних учений – 3 дня. Закончатся они 6 сентября. В течение этого срока в акватории реки Дунай, украинские и румынские коллеги совместно отработают основные элементы по обеспечению безопасности в протоках и речных секторах.

      Во время учений участники будут упражняться в тактическом маневрировании, противоминных действиях, поисках и спасении людей, которые упали за борт и в уходе за ними.

      Ріверайн-2019Участники учений отрабатывают совместные маневры / Фото Министерство обороны Украины

      Встреча делегаций

      В рамках двусторонних учений "Риверайн-2019" состоялась встреча делегаций командующих Вооруженными Силами обоих государств. Во время мероприятия стороны обсудили совместные шаги в вопросах развития двустороннего сотрудничества и укрепления безопасности в регионе Черного моря.

      Также делегаты обсудили ряд других важных вопросов по современной системы региональной безопасности, участия в международных учениях, поддержки и развития военного сотрудничества, стажировки украинских курсантов на кораблях МС Румынии и дальнейшего внедрения мероприятий по обмену опытом.

      Стоит отметить, что такие двусторонние украино-румынские учения с участием Военно-Морских Сил ВСУ и морских сил Румынии проводятся уже второй год подряд.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Вооруженные силы Украины Румыния Чорное море
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