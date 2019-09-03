До кінця 2020 року в оборонній сфері відбудуться докорінні зміни: деталі

Військове командування планує розмежувати повноваження між органами управління військом. Найперше відбудеться чіткий поділ функцій між Генштабом та Міністерством оборони. Так само розподіл повноважень відбудеться і у самих Збройних силах.

Так, військове командування планує розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, розповів перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Колесник у коментарі "Армія.Inform".

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Головнокомандувач командуватиме Збройними силами, а органом, який забезпечуватиме його роботу та надаватиме всебічну підтримку в реалізації його рішень, буде Генеральний штаб. При цьому головнокомандувач ЗСУ підпорядковуватиметься Міністру оборони,

– підкреслив Колесник.

За його словами, це дасть можливість покращити систему військового управління, адже буде чітко регламентовано, хто відповідає за підготовку Збройних сил, а хто – за їх застосування.

Крім того, військове командування за принципами НАТО. Зокрема, Міністерство оборони здійснюватиме контроль за контроль за Збройними силами, ресурсне забезпечення армії та визначатиме оборонну політику держави. Натомість Генеральний штаб її реалізовуватиме.

Яким нині є формат військового командування в Україні?Нині посада головнокомандувача ЗСУ є найвищою посадою у Збройних силах. Згідно з чинним законодавством, її обіймає начальник Генерального штабу. Тобто це, фактично, одна посада.



Натомість центральнии органом військового управління є Міністерство оборони. Саме у його підпорядкуванні перебувають Збройні сили.