Зеленський звільнив ексглаву Генштабу ЗСУ Муженка з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка з військової служби в запас.

В указі Зеленського, який 2 вересня оприлюднили на сайті глави держави, відзначається, що звільнення Муженка пов'язане з проведенням організаційних заходів.

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Попри це, колишньому главі Генштабу ЗСУ залишили право носити військову форму одягу.



Указ Зеленського про звільнення Муженка з військової служби

До слова, президент звільнив Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил одразу після інавгурації, 21 травня. На його місце Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Що відомо про військову кар'єру Муженка?20 травня 2014 року указом виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов призначенив Муженка першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ.



3 липня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Муженко був призначений начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ. Вже у вересні 2014-го його позбавили статусу командувача Антитерористичною операцією через трагічні події Іловайська.



Муженка критикували через те, що за вибухи на низці військових складів України ніхто фактично не був покараний. Його також звинувачували у невдачі української армії на початку російсько-української війни.