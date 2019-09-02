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      Зеленський звільнив ексглаву Генштабу ЗСУ Муженка з військової служби

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      Зеленський звільнив Муженка з військової служби
      Зеленський звільнив Муженка з військової служби / Фото з Facebook

      Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка з військової служби в запас.

      В указі Зеленського, який 2 вересня оприлюднили на сайті глави держави, відзначається, що звільнення Муженка пов'язане з проведенням організаційних заходів.

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      Попри це, колишньому главі Генштабу ЗСУ залишили право носити військову форму одягу.


      Указ Зеленського про звільнення Муженка з військової служби

      До слова, президент звільнив Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил одразу після інавгурації, 21 травня. На його місце Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. 

      Що відомо про військову кар'єру Муженка?20 травня 2014 року указом виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов призначенив Муженка першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ.

      3 липня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Муженко був призначений начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ. Вже у вересні 2014-го його позбавили статусу командувача Антитерористичною операцією через трагічні події Іловайська.

      Муженка критикували через те, що за вибухи на низці військових складів України ніхто фактично не був покараний. Його також звинувачували у невдачі української армії на початку російсько-української війни.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Збройні сили України Віктор Муженко
      Джерело: 24 канал
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