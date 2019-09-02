Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ Муженко с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко с военной службы в запас.

В указе Зеленского, который 2 сентября был опубликован на сайте главы государства, отмечается, что увольнение Муженко связано с проведением организационных мероприятий.

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Несмотря на это, бывшему главе Генштаба ВСУ оставили право носить военную форму одежды.



Указ Зеленского об увольнении Муженко с военной службы

К слову, президент уволил Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил сразу после инаугурации, 21 мая. На его место Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Что известно о военной карьере Муженко?20 мая 2014 года указом исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил Муженко первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ.



3 июля 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Муженко был назначен начальником Генерального штаба и Главнокомандующим ВСУ. Уже в сентябре 2014-го его лишили статуса командующего Антитеррористической операцией из-за трагических событий Иловайска.



Муженко критиковали за то, что за взрывы на ряде военных складов Украины никто фактически не был наказан. Его также обвиняли в неудачах украинской армии в начале российско-украинской войны.