В Украине работать выгоднее, чем выезжать на заработки, – украинский бизнес

Представители украинских рестораторов, банков и служб такси утверждают, что трудоустройство в Украине имеет ряд преимуществ перед трудоустройством в той же Польше.

Об этом сообщает "Обозреватель" в статье "Украинцы на экспорт: почему выгоднее работать дома и бизнес борется с миграцией".

Так, по словам HR-директора одной из сети ресторанов, главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Официанты или повара, например, в Италии могут зарабатывать больше, но подняться по карьерной лестнице для них в чужой стране – практически невыполнимая задача.

"За рубежом перспективы карьерного роста для украинцев не так утешительны. Например, у нас работают 5 программ кадрового резерва, это дает возможность быстро получить повышение и построить карьеру всем, кто захочет и приложит для этого усилия", – рассказывает Белозерова, HR директор одной из сети ресторанов в Украине. В то же время в статье указывается, что в Украине на рынке труда можно найти работу с заработной платой не меньше, чем в соседней Польше. Например, по словам менеджера одного из столичных служб такси простой таксист может получать около 25-26 тыс. грн, – пишет издание. "Водитель может в день заработать 1500 грн, 15% он отдаст службе такси, часть на бензин потратит. Но в целом, если действительно работать, свою тысячу долларов заработать всегда можно", – рассказывает представитель службы такси.