В Україні працювати вигідніше, ніж виїжджати на заробітки, – український бізнес

Представники українських рестораторів, банків і служб таксі стверджують, що працевлаштування в Україні має ряд переваг перед працевлаштуванням у тій же Польщі.

Про це повідомляє "Обозреватель" у статті "Українці на експорт: чому вигідніше працювати вдома і як бізнес бореться з міграцією".

Так, за словами HR-директора однієї з мережі ресторанів, головна перевага роботи в Україні – кар'єрний ріст. Офіціанти або кухарі, наприклад, в Італії можуть заробляти більше, але піднятися кар'єрними сходами для них в чужій країні – практично нездійсненне завдання.



"За кордоном перспективи кар'єрного росту для українців не такі втішні. Приміром, у нас працюють 5 програм кадрового резерву, це дає можливість швидко отримати підвищення і побудувати кар'єру всім, хто захоче і зробить для цього зусиль", – розповідає Білозерова, HR директор однієї з мережі ресторанів в Україні. У той же час у статті вказується, що в Україні на ринку праці можна знайти роботу з заробітною платою не меншою, ніж у сусідній Польщі. Для прикладу, за словами менеджера одного зі столичних служб таксі простий таксист може отримувати близько 25-26 тис. грн, – пише видання. "Водій може в день заробити 1500 грн, 15% він віддасть службі таксі, частину на бензин витратить. Але в цілому, якщо дійсно працювати, свою тисячу доларів заробити завжди можна", – розповідає представник служби таксі.