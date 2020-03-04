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      В Украине разделили полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба

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      На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада уделила основное внимание кадровым изменениям в правительстве. Однако дошло и до принятия закона, важного для оборонной сферы Украины.

      Теперь начальник Генерального штаба не является Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. В законе, правки к которому приняли сегодня, такое разделение должно произойти 1 января 2021 года.

      К теме: Рада допуститила иностранные войска в Украину для учений в 2020 году

      За в первом чтении проголосовали 293 депутата, в целом – 292. Как пояснили депутаты, такое распределение нужно для максимального приближения украинского войска к ведущим армиям мира.

      Ранее согласно статье 8 Закона Украины О Вооруженных Силах Украины, Начальник Генерального штаба был Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и непосредственно осуществлял военное руководство ВСУ.

      Нормы о разделении полномочий главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генштаба ВСУ начнут действовать после опубликования закона. Сейчас начальником Генерального Штаба является Руслан Хомчак, кто будет занимать другую должность – пока неизвестно.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Руслан Хомчак Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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