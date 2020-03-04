В Украине разделили полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада уделила основное внимание кадровым изменениям в правительстве. Однако дошло и до принятия закона, важного для оборонной сферы Украины.

Теперь начальник Генерального штаба не является Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. В законе, правки к которому приняли сегодня, такое разделение должно произойти 1 января 2021 года.

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За в первом чтении проголосовали 293 депутата, в целом – 292. Как пояснили депутаты, такое распределение нужно для максимального приближения украинского войска к ведущим армиям мира.

Ранее согласно статье 8 Закона Украины О Вооруженных Силах Украины, Начальник Генерального штаба был Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и непосредственно осуществлял военное руководство ВСУ.

Нормы о разделении полномочий главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генштаба ВСУ начнут действовать после опубликования закона. Сейчас начальником Генерального Штаба является Руслан Хомчак, кто будет занимать другую должность – пока неизвестно.