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      В Україні розділили повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу

      - Читать новость на русском
      В Україні розділили повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу ЗСУ / фото 24 каналу

      На позачерговому засіданні 4 березня Верховна Рада приділила основну увагу кадровим змінам в уряді. Однак дійшло і до ухвалення закону, що є важливим для оборонної сфери України.

      Відтепер начальник Генерального Штабу не є Головнокомандувачем Збройних сил України. У законі, правки до якого прийняли сьогодні, такий розподіл мав відбутися 1 січня 2021 року.

      До теми: Рада допуститила іноземні війська в Україну для навчань у 2020 році

      "За" у першому читанні проголосували 293 депутати, у цілому – 292. Як пояснили депутати, такий розподіл потрібен для максимального наближення українського війська до провідних армій світу. 

      Раніше Згідно зі статтею 8 Закону України Про Збройні Сили України, Начальник Генерального штабу був Головнокомандувачем Збройних Сил України і безпосередньо здійснював військове керівництво ЗСУ.

      Норми про розділення повноважень головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генштабу ЗСУ розпочнуть діяти після публікації закону. Наразі начальником Генерального Штабу є Руслан Хомчак, хто обійматиме іншу посаду – поки невідомо.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Верховна Рада Руслан Хомчак Міністерство оборони України Збройні сили України Новини політики
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