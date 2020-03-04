Рада допуститила іноземні війська в Україну для навчань у 2020 році

Верховна Рада України 4 березня більшістю голосів ухвалила проєкт закону, який дозволяє допустити у 2020 році іноземні війська на територію України. Таким чином вони зможуть взяти участь у міжнародних військових навчаннях.

Своїм рішенням Верховна Рада схвалила відповідне рішення Президента України.

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У яких навчаннях зможуть брати участь іноземні війська

українсько-американському навчанні "Репід Трайдент – 2020";

українсько-молдовському навчанні "Південь – 2020";

українсько-американському навчанні "Сі Бриз – 2020";

українсько-румунському навчанні "Ріверайн – 2020";

українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер – 2020".

Відповідний законопроєкт підтримали у першому читанні 286 народних депутатів, а в цілому – 289 обранців. Її підтримали депутати "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини" та депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

Позачергове засідання Ради 4 березня: коротко

Президент України Володимир Зеленський зібрав Верховну Раду України на позачергове засідання у середу, 4 березня. Парламентарі розглянули зміну прем'єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України, керувати яким почав Денис Шмигаль.

Крім того, парламентарі розглянули ще низку законопроєктів. Розглядали їх під час позачергового засідання, позаяк робота парламенту фактично заблокована законопроєктом про ринок землі.