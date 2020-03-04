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      Рада допуститила иностранные войска в Украину для учений в 2020 году

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      Верховная Рада Украины 4 марта большинством голосов приняла проект закона, который позволяет допустить в 2020 году иностранные войска на территорию Украины для того, чтобы они могли принять участие в международных военных учениях.

      Своим решением Верховная Рада приняла соответствующее решение Президента Украины.

      Важно! Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров

      В каких учениях смогут участвовать иностранные войска

      • украинско-американских учениях "Репид Трайдент – 2020";
      • украинско-молдавских учениях "Юг – 2020";
      • украинско-американских учениях "Си Бриз – 2020";
      • украинско-румынских учениях "Риверайна – 2020";
      • украинско-британских учениях "Вориер Вотчер – 2020".

      Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении 286 народных депутатов, а в целом – 289 избранников. Его поддержали депутаты "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

      Внеочередное заседание Рады 4 марта: коротко

      Президент Украины Владимир Зеленский собрал Верховную Раду Украины на внеочередное заседание в среду, 4 марта. Парламентарии рассмотрели смену премьер-министра Украины и членов Кабинета Министров Украины, управлять которым начал Денис Шмыгаль.

      Кроме того, парламентарии рассмотрели еще ряд законопроектов. Рассматривали их во время внеочередного заседания, поскольку работа парламента фактически заблокирована законопроектом о рынке земли.

      Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Верховная Рада Новости Украины
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