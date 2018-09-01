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В Украине регистрация авто будет проходить по-новому

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В Украине по-новому будет проходить процедура регистрация авто
В Украине по-новому будет проходить процедура регистрация авто / ckp.in.ua

Кабинет министров отменил процедуру снятия транспортного средства с учета.

Об этом сообщила Liga.Net.

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Изменения в Порядке госрегистрации, снятия с учета авто, автобусов и самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, и других приравненных к ним транспортных средств и мопедов внесены постановлением Кабмина от 22 августа 2018 года №637.

Согласно документу, транспортные средства при продаже будут перерегистрировать на нового владельца. В перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения авто, добавлен договор купли-продажи по результатам электронных торгов или аукциона.

Сервисные центры МВД будут выдавать временный регистрационный талон и номерные знаки на автомобиль, который передан водителю на основании договора, заключенного с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Временный регистрационный талон будут выдавать на срок, указанный в договоре управления.

В случае потери техпаспорта и номерных знаков транспортного средства, переданного в управление Нацагентством по розыску коррупционных активов, новое свидетельство о регистрации и номерные знаки выдаются на основании заявления водителя и договора управления.

Теги: Новости Украины Авто
Источник: 24 Канал
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