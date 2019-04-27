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      В Украине с целью восстановления высадили 24 тысячи гектаров леса

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      В Украине продолжается кампания по восстановлению лесов
      В Украине продолжается кампания по восстановлению лесов / Фото из открытых источников

      Крайне важным для охраны лесов является их восстановление. В рамках лесокультурной кампании с начала 2019 году в Украине уже высажено 23,8 тысячи гектаров леса. Всего к концу года планируется высадить более 38 тысяч гектаров.

      В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины отметили, что за счет разведения лесов создано 1,3 тысячи гектаров новых насаждений.

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      В Украине продолжаются работы по восстановлению лесов на местах прошлогодних сплошных срубов (заготовки древесины). На сегодня, во время весенней лесокультурной кампании, уже посажено 23,8 тысячи гектаров леса (предварительные данные),
      – говорится в сообщении.

      В агентстве также отметили, что леса являются важным фактором сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Среди всего в последнее время в природно-заповедный фонд внесли 55 тысяч гектаров новых лесов. В частности, на Львовщине Указом Президента Украины от 11.04.2019 №130 было создано новое природоохранное учреждение – национальный природный парк "Бойкивщина".

      В рамках законодательства, воспроизведение леса на месте сплошной вырубки должно состояться в течение двух лет. Такой период необходим для подготовки почвы и внедрение других мер для высадки леса или содействию его естественному возобновлению.

      Обычно воспроизведения леса проводят уже в следующем году после заготовки древесины. В случае, если есть все условия, такое восстановление может быть проведено того же года. Наиболее благоприятные погодные условия для воспроизводства лесов – весной и осенью. Таким образом, воспроизводство лесов в 2019 году происходит, в большинстве, на местах сплошных срубов 2018 года.

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      Теги: Экология Новости Украины
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