В Україні з метою відновлення висадили 24 тисячі гектарів лісу

Вкрай важливим для охорони лісів є їх відновлення. В рамках лісокультурної кампанії з початку 2019 року в Україні вже висаджено 23,8 тисяч гектарів лісу. Загалом до кінця року планується висадити понад 38 тисяч гектарів.

У Державному агентстві лісових ресурсів України зазначили, що за рахунок розведення лісів створено 1,3 тисячі гектарів нових насаджень.

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В Україні тривають роботи з відновлення лісів на місцях торішніх суцільних зрубів (заготівлі деревини). Станом на сьогодні, під час весняної лісокультурної кампанії, вже посаджено 23,8 тис. га лісу (попередні дані),

– йдеться у повідомленні.

В агентстві також наголосили, що ліси є важливим фактором збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Серед усього останнім часом до природо-заповідного фонду внесли 55 тисяч гектарів нових лісів. Зокрема на Львівщині Указом Президента України від 11.04.2019 №130 було створено нову природоохоронну установу – національний природний парк "Бойківщина".

У рамках законодавства, відтворення лісу на місці суцільної вирубки має відбутися протягом двох років. Такий період потрібен для підготовки ґрунту та запровадження інших заходів для висаджування лісу або сприянню його природному поновленню.

Зазвичай відтворення лісу проводять вже наступного року після заготівлі деревини. У випадку, якщо є всі умови, таке відновлення може бути проведено того ж року. Найбільш сприятливі погодні умови для відтворення лісів – навесні та восени. Таким чином, відтворення лісів у 2019 році відбувається, у переважній більшості, на місцях суцільних зрубів 2018 року.