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      В Украине снизили цену на газ в апреле

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      В Украине снизили цену на газ для населения в апреле
      В Украине снизили цену на газ для населения в апреле / Фото из открытых источников

      Цену на газ в Украине для населения снизили на 2% от регулируемой стоимости, поэтому 1 кубометр газа будет стоить 8 гривен 38 копеек (на 17 копеек меньше). По таким ценам "Нафтогаз" будет продавать газ украинцами в апреле 2019 года.

      Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

      Читайте также: "Нафтогаз" озвучил условия для установки бесплатных счетчиков газа

      Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине сейчас ниже регулируемой государством на 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров.

      "Нафтогаз" продает обычным украинцам газ по более низким ценам, чем в промышленности. Стоимость газа для населения устанавливает правительство (обязывая "Нафтогаз" продавать газ потребителям по 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров). А промышленность покупает газ по рыночной цене, которая обычно выше.

      Как в Украине формируют цену на газ для населения? Согласно требованиям Международного валютного фонда, цена на газ для обычных украинцев должна формироваться из 2 факторов – себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, а также его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел, и Украина может купить его за меньшие деньги, то государство может снизить цену на газ для населения. При этом государство не нарушит договоренности с МВФ

      В Украине повысят цены на газ для населения: когда и на сколько? Осенью 2018 года правительство решило, что цены на газ будут расти в 3 этапа. Так, с 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна была составить 9 тысяч 850 гривен за тысячу кубометров (то есть возрасти на 1 тысячу 300 гривен); с 1 января 2020 года – до 12 тысяч 300 гривен за тысячу кубометров.

      Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня – это ключевое требование МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной и для укрепления украинской экономики.

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      Теги: Новости Украины Тарифы Газ Нафтогаз Деньги Цены Коммунальные услуги Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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