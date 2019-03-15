В Украине снова будет бушевать шквальный ветер: где ждать непогоду

В Украину возвращается непогода с мощными порывами ветра до 28 метров в секунду. Осложнение погодных условий ожидается в течение дня 16 марта и в ночь на 17 марта.

Синоптики предупреждают про І уровень опасности – желтый, передает ГСЧС.

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В целом по Украине порывы ветра будут достигать 15-20 метров за секунду. Однако, 16 марта в западных областях непогода будет сильнее – местами до 25-28 метров в секунду.

Кроме того, во всей регионах страны пройдут дожди, а столбики термометров покажут +8 +10 градусов тепла.

Ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки – дождь и мокрый снег,

– добавили синоптики.

В Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, днем дождь, а порывы ветра ожидаются до 15-20 метров в секунду.

К каким последствиям привела непогода в Украине 9-11 марта? Утром 10 марта в Виннице на 11-летнюю девочку упало дерево, когда она стояла с мамой на троллейбусной остановке. Ребенок погиб на месте. Во время второй волны урагана в Хмельнике, что также Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.



В городе Коростышев на Житомирщине шквалы ветра сорвали кровлю со здания, которая упала на двух женщин. 53-летняя мать скончалась на месте, а ее 23-летняя дочь сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации.



Из-за сильного урагана, который бушевал 11 марта, без света остались 537 населенных пунктов в 15 областях. Кроме того, спасатели убрали более 160 поваленных деревьев и десятки сорванных крыш.