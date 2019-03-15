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      В Україні знову вируватиме шквальний вітер: де чекати негоду

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      В Україну повертається сильний вітер
      В Україну повертається сильний вітер / Фото з відкритих джерел

      В Україну повертається негода з потужними поривами вітру до 28 метрів за секунду. Ускладнення погодних умов очікується протягом дня 16 березня та у ніч на 17 березня.

      Синоптики попереджають про І рівень небезпечності  жовтий, передає ДСНС.

      Читайте також: Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз

      Загалом по Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Проте, 16 березня у західних областях негода буде сильнішою – місцями до 25-28 метрів за секунду.

      Окрім того, у всій регіонах країни пройдуть дощі, а стовпчики термометрів показуватимуть +8+10 градусів тепла.

      Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади – дощ та мокрий сніг,
      – додали синоптики.

      У Києві в суботу буде хмарно з проясненнями, вдень дощ, а шквали вітру очікуються до 15-20 метрів за секунду.

      via GIPHY

      До яких наслідків призвела негода в Україні 9-11 березня? Зранку 10 березня у Вінниці на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Під час другої хвилі буревію у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

      У місті Коростишів на Житомирщині шквали вітру зірвали покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. 53-річна мати померла на місці, а її 23-річна донька наразі у важкому стані перебуває у реанімації.

      Через сильний буревій, що вирував 11 березня, без світла залишилися 537 населених пунктів у 15 областях. Окрім того, рятувальники прибрали понад 160 повалених дерев та десятки зірваних дахів.

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС
      Джерело: 24 канал
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