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В Украине сорвали рекордный джекпот в лотерею

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В Украине сорвали самый большой джекпот в лотерею
В Украине сорвали самый большой джекпот в лотерею / msl.ua

В субботу, 2 июня, в тираже государственной лотереи "Мегалот" был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины – 17 миллионов 750 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л."

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"Выигрышной стала следующая комбинация шариков: 5, 24, 14, 41, 18, 30 и Мегашар 4. Известно, что ставка была сделана 31 мая в пгт Ивановка (Черкасская область) на точке продажи лотерейных билетов в магазине "Канцтовары", который находится на ул. Соборная, 24. Игра стоила новоиспеченному мультимиллионеру 70 гривен", – говорится в сообщении.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя присоединиться к элитному "Клуба миллионеров " М.С.Л.", созданного для счастливчиков, выигравших в лотерее компании призы от 1 миллиона и более, посетить Киев и принять участие в подарочной программе  "Два дня из жизни миллионера". Среди победителей государственной лотереи "Мегалот" почетными участниками клуба уже стали Евгений Зеленский, который выиграл Мегаприз суммой 6 179 943 гривен 18 февраля 2017 года, и Ирина Возная, которой тоже повезло в Мегапризе 28 октября 2017 года, ее выигрыш составлял 5,5 миллионов гривен .

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя 1749-го тиража "Мегалот" и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша. Сейчас главный приз лотереи за угаданные 6 чисел и Мегашар составляет 5 миллионов гривен, а Мегаприз (за правильно указанные 6 цифр) – 1 миллион гривен ", – добавили в государственной лотерее.

Напомним, что до сих пор пальма первенства по размеру выигранного Мега джекпота была за выигрышем в лотерее "Мегалот", который нашел своего победителя 8 октября 2014 года. Тогда рекордный джекпот суммой 15 миллионов гривен выиграл игрок из Бердичева.

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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