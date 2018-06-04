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В Україні зірвали рекордний джекпот у лотерею

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В Україні зірвали найбільший джекпот у лотерею
В Україні зірвали найбільший джекпот у лотерею / msl.ua

У суботу, 2 червня, в тиражі державної лотереї "Мегалот" був зірваний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України – 17 750 000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба "М.С.Л."

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"Виграшною стала наступна комбінація кульок: 5, 24, 14, 41, 18, 30 та Мегакулька 4. Наразі відомо, що ставка була зроблена 31 травня у смт Катеринопіль (Черкаська область) на точці продажу лотерейних білетів у магазині "Канцтовари", що знаходиться на вул. Соборна, 24. Гра коштувала новоспеченому мультимільйонеру 70 гривень", - йдеться у повідомленні.

Оператор державних лотерей "М.С.Л." запрошує переможця приєднатися до елітного Клубу мільйонерів М.С.Л., створеного для щасливчиків, що виграли в лотереї компанії призи від 1 мільйона та більше, завітати до Києва та взяти участь у подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера". Серед переможців державної лотереї "Мегалот" почесними учасниками клубу вже стали Євген Зеленський, який виграв Мегаприз сумою 6 179 943 гривень 18 лютого 2017 року, та Ірина Возна, якій теж пощастило на Мегаприз 28 жовтня 2017 року, її виграш складав 5,5 мільйонів гривень.

"Оператор державних лотерей "М.С.Л." вітає переможця 1749-го тиражу "Мегалот" та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу. Наразі головний приз лотереї за вгадані 6 чисел та Мегакульку складає 5 000 000 гривень, а Мегаприз (за правильно вказані 6 чисел) – 1 000 000 гривень", – додали у державній лотереї.

Нагадаємо, що досі пальма першості з розміру виграного Мега джекпоту була за виграшем у лотереї "Мегалот", який знайшов свого переможця 8 жовтня 2014 року. Тоді рекордний джекпот сумою 15 000 000 гривень виграв гравець з Бердичева.

Теги: Новини України Гроші
Джерело: 24 Канал
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