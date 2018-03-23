В Украине состоится Евроатлантический форум: стало известно где и когда

25-27 апреля 2018 года в Украине на базе Черкасского национального университета состоится молодежный евроатлантический форум. К участию приглашают студентов из Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Киевской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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"Участников мероприятия ждут интерактивные дискуссии по изменению среды глобальной безопасности. Кроме того, с ними будут моделировать ситуации, где студенты станут деятелями Североатлантического совета и комиссии НАТО. Среди других тем форума – новые вызовы современного мира, политика безопасности Украины и др. Участники должны хорошо владеть английским языком, интересоваться вопросами международных отношений и учиться в указанных регионах ", – говорится в сообщении.

Срок приема заявок – до 2 апреля 2018 года.

Организаторы: Посольство Литвы в Украине, которое выполняет функции контактного представительства НАТО в Украине, Министерство образования и науки Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.