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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

В Україні відбудеться Євроатлантичний форум: стало відомо де і коли

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25-27 квітня 2018 року в Україні відбудеться молодіжний Євроатлантичний форум
25-27 квітня 2018 року в Україні відбудеться молодіжний Євроатлантичний форум / фото з відкритих джерел

25-27 квітня 2018 року в Україні на базі Черкаського національного університету відбудеться молодіжний євроатлантичний безпековий форум. До участі запрошують студентів з Черкащини, Чернігівщини, Кіровоградщини та Київщини.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

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"На учасників заходу чекають інтерактивні дискусії щодо зміни середовища глобальної безпеки. Крім того, з ними моделюватимуть ситуації, де студенти стануть діячами Північноатлантичної ради та комісії НАТО. Серед інших тем форуму – нові виклики сучасного світу, безпекова політика України тощо. Учасники мають добре володіти англійською, цікавитися питаннями міжнародних відносин та навчатися у зазначених регіонах", – йдеться у повідомленні.

Термін прийому заявок – до 2 квітня 2018 року.

Організатори: Посольство Литви в Україні, яке виконує функції контактного Представництва НАТО в Україні, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді і спорту України.

Теги: Новини України Міністерство освіти та науки України Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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