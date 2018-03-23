В Україні відбудеться Євроатлантичний форум: стало відомо де і коли
25-27 квітня 2018 року в Україні на базі Черкаського національного університету відбудеться молодіжний євроатлантичний безпековий форум. До участі запрошують студентів з Черкащини, Чернігівщини, Кіровоградщини та Київщини.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
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"На учасників заходу чекають інтерактивні дискусії щодо зміни середовища глобальної безпеки. Крім того, з ними моделюватимуть ситуації, де студенти стануть діячами Північноатлантичної ради та комісії НАТО. Серед інших тем форуму – нові виклики сучасного світу, безпекова політика України тощо. Учасники мають добре володіти англійською, цікавитися питаннями міжнародних відносин та навчатися у зазначених регіонах", – йдеться у повідомленні.
Термін прийому заявок – до 2 квітня 2018 року.
Організатори: Посольство Литви в Україні, яке виконує функції контактного Представництва НАТО в Україні, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді і спорту України.
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