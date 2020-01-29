В Украине стартовал Марафон историй "Украинцы-Спасатели"

В Киеве в Международный день памяти жертв Холокоста стартовал Марафон историй, который инициировали сотрудники Национального музея истории.

Посвятили его жителям Украины, которые во время Второй мировой войны спасали жизнь евреям, цыганам и другим обреченным на смерть. В течение Марафона представители музея вместе с партнерами будут собирать устные воспоминания, а также видео, фотодокументы и артефакты со свидетельствами о Холокосте.

Украина по количеству праведников народа мира занимает 4 место в Европе и, соответственно, в мире – это более 2 600 человек. В результате этого марафона большое количество этих историй будет рассказана, и это будет неплохой старт для того, чтобы максимальное количество этих историй стала известна не только в Украине, но и за пределами,

– сказал научный сотрудник Национального музея истории Украины Тарас Городняк.

Во время старта марафона историями делились писатели из Германии, а также состоялся показ документального фильма о Холокосте на Винниччине "Экзамен на человечность".

Этот фильм ежегодно выходит в дни посвящены Холокоста. За пять лет он не только не потерял своей актуальности, а наоборот, к нему растет интерес. Сейчас мы решили его все же направить на иностранную аудиторию,

– рассказал продюсер документального фильма "Экзамен на человечность" Александр Дриз.

"Холокост – это беспрецедентная, страшная катастрофа и обязательно о ней нужно помнить, чтобы ни в коем случае в будущем этого не пережить", – отметил директор издательства "Саммит-книга" Иван Степурин.

Ежемесячно собраны свидетельства о Холокосте будут обнародовать на тематических выставках, телевидении и в общественном пространстве. С материалами можно будет ознакомиться на сайте портрети.com.uа. А в финале проекта запланирован выход специального издания.