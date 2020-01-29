В Україні стартував Марафон історій "Українці-Рятівники"

В Києві у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту стартував Марафон історій, який ініціювали співробітники Національного музею історії.

Присвятили його жителям України, які під час Другої світової війни рятували життя євреям, ромам та іншим приреченим на смерть. Протягом Марафону представники музею разом із партнерами збиратимуть усні спогади, а також відео, фотодокументи та артефакти зі свідченнями про Голокост.

Україна за кількістю праведників народу світу займає 4 місце в Європі і, відповідно, у світі – це понад 2 600 осіб. В результаті цього марафону велика кількість цих історій буде розказана, і це буде не поганий старт для того, щоб максимальна кількість цих історій стала відома не тільки в Україні, а й за межами,

– сказав науковий співробітник Національного музею історії України Тарас Городняк.

Під час старту Марафону історіями ділилися письменники з Німеччини, а також відбувся показ документального фільму про Голокост на Вінниччині "Іспит на людяність".

Цей фільм щороку майже виходить у дні присвячені Голокосту. За п’ять років він не тільки не втрати своєї актуальності, а навпаки, до нього зростає інтерес. Зараз ми вирішили його все ж таки спрямувати на іноземну аудиторію,

– розповів продюсер документального фільму "Іспит на людяність" Олександр Дріз.

"Голокост – це безпрецедентна, страшна катастрофа і обов'язково про неї треба пам'ятати, щоб в жодному разі, в майбутньому цього не пережити", – зазначив директор видавництва "Саміт-книга" Іван Степурін.

Щомісяця зібрані свідчення про Голокост оприлюднюватимуть на тематичних виставках, телебаченні та у громадському просторі. Із матеріалами також можна буде ознайомитися на сайті портрети.com.uа. А у фіналі проєкту заплановано вихід спеціального видання.