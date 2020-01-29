15:02
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Нова тема
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      В Україні стартував Марафон історій "Українці-Рятівники"

      Нова тема 21 Читать новость на русском

      В Києві у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту стартував Марафон історій, який ініціювали співробітники Національного музею історії.

      Присвятили його жителям України, які під час Другої світової війни рятували життя євреям, ромам та іншим приреченим на смерть. Протягом Марафону представники музею разом із партнерами збиратимуть усні спогади, а також відео, фотодокументи та артефакти зі свідченнями про Голокост.

      Україна за кількістю праведників народу світу займає 4 місце в Європі і, відповідно, у світі – це понад 2 600 осіб. В результаті цього марафону велика кількість цих історій буде розказана, і це буде не поганий старт для того, щоб максимальна кількість цих історій стала відома не тільки в Україні, а й за межами,
      – сказав науковий співробітник Національного музею історії України Тарас Городняк.

      Під час старту Марафону історіями ділилися письменники з Німеччини, а також відбувся показ документального фільму про Голокост на Вінниччині "Іспит на людяність".

      Цей фільм щороку майже виходить у дні присвячені Голокосту. За п’ять років він не тільки не втрати своєї актуальності, а навпаки, до нього зростає інтерес. Зараз ми вирішили його все ж таки спрямувати на іноземну аудиторію,
      – розповів продюсер документального фільму "Іспит на людяність" Олександр Дріз.

      "Голокост – це безпрецедентна, страшна катастрофа і обов'язково про неї треба пам'ятати, щоб в жодному разі, в майбутньому цього не пережити", – зазначив директор видавництва "Саміт-книга" Іван Степурін.

      Щомісяця зібрані свідчення про Голокост оприлюднюватимуть на тематичних виставках, телебаченні та у громадському просторі. Із матеріалами також можна буде ознайомитися на сайті портрети.com.uа. А у фіналі проєкту заплановано вихід спеціального видання.

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      9172
      Теги: Новини України Голокост
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Можно поздравить Минфин
      Сергій Фурса 33
      сьогодні , 14:50 Угода століття: від чого залежить доля палестинсько-ізраїльського конфлікту
      Анатолій Максимов 762
      28 січня , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1122
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      809
      сьогодні , 13:05 Тропіки в українському селі: як місцеві бізнесмени вирощують банани поряд з грушками
      577
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук