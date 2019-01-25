В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними, – Тимошенко

Нападение на съемочную группу программы "Стоп коррупции" в очередной раз подтвердил: в Украине сейчас страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними борются и обнародуют факты причастности властей к преступным действиям.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, комментируя очередное нападение на журналистов, говорится на сайте партии.

Ситуация у нас уникальная. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас – хоть пруд пруди. А вот коррупционеров – нет, ни одного ... некого наказывать,

– возмутилась лидер "Батькивщины".

Она обратила внимание на то, что, по официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров аж 5 тысяч долларов.

"Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности – нет. Наверное потому, что среди коррупционеров – все "свои". Священные коровы украинской коррупции... А своих "коров" трогать грех – они потом плохо доятся...", – пояснила Юлия Тимошенко нежелание власти бороться с коррупционерами.

Председатель партии требует от власти и правоохранительных органов установить причастных к нападению на украинских журналистов.

"Ничего, совсем скоро абстрактные разговоры о коррупции прекратятся и начнется реальная борьба с ней. Обещаю!"– подчеркнула Юлия Тимошенко.