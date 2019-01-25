14:53
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, 24 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними, – Тимошенко

      14 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Нападение на съемочную группу программы "Стоп коррупции" в очередной раз подтвердил: в Украине сейчас страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними борются и обнародуют факты причастности властей к преступным действиям.

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в  Facebook, комментируя очередное нападение на журналистов, говорится  на сайте партии.

      Ситуация у нас уникальная. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас – хоть пруд пруди. А вот коррупционеров нет, ни одного ... некого наказывать,
      – возмутилась лидер "Батькивщины".

      Она обратила внимание на то, что, по официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров аж 5 тысяч долларов.

      "Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности – нет. Наверное потому, что среди коррупционеров – все "свои". Священные коровы украинской коррупции... А своих "коров" трогать грех – они потом плохо доятся...", – пояснила Юлия Тимошенко нежелание власти бороться с коррупционерами.

      Председатель партии требует от власти и правоохранительных органов установить причастных к нападению на украинских журналистов.

      "Ничего, совсем скоро абстрактные разговоры о коррупции прекратятся и начнется реальная борьба с ней. Обещаю!"– подчеркнула Юлия Тимошенко.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      сегодня , 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      Юлія Девда 249
      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      сегодня , 12:01 Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      Артем Овдієнко 1416
      Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      сегодня , 10:00 Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      Ігор Саджениця 104039
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сегодня , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 3049
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 января , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 301
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук