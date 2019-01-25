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      В Україні страждають не корупціонери, а борці з ними, – Тимошенко

      157 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Напад на знімальну групу програми "Стоп корупції" вкотре підтвердив: в Україні наразі страждають не корупціонери, а люди, які з ними борються і оприлюднюють факти причетності можновладців до злочинних дій.

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи черговий напад на журналістів, йдеться на сайті партії.

      Ситуація у нас – унікальна. Якщо послухати президента та інших чиновників, то корупції в нас – хоч греблю гати. А от корупціонерів – нема геть, жодного… Нема кого карати,
      – обурилася лідер "Батьківщини".

      Вона звернула увагу на те, що, за офіційними даними, за весь 2018 рік держава конфіскувала у корупціонерів аж 5 тисяч доларів.

      "Як явище корупція цілком і скрізь присутня, а на рівні відповідальних та притягнутих до відповідальності – зась. Певно тому, що серед корупціонерів – всі "свої". Священні корови української корупції… А своїх "корів" чіпати гріх – вони потім погано дояться…", – пояснила Юлія Тимошенко небажання влади боротися з корупціонерами.

      Голова партії вимагає від влади і правоохоронних органів встановити причетних до нападу на українських журналістів.

      "Нічого, зовсім скоро абстрактні розмови про корупцію припиняться і почнеться реальна боротьба з нею. Обіцяю!" – наголосила Юлія Тимошенко.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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