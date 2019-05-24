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      В Украине трудовая миграция приобрела масштабы "национальной беды", – СМИ

      126 Читати новину українською
      Заробитчане
      Заробитчане / marker.ua

      Сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект, запрещающий посредникам брать деньги за трудоустройство украинцев за рубежом.

      Масштабов "национальной беды" приобрела трудовая миграция в Украине, сообщает "5 канал".

      Опрошенные эксперты называют ряд причин, главная из которых – это то, что вопросами миграции слишком долго никто системно не занимался.

      По словам главы Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойникова, пока не все украинцы осознают масштаб проблемы.

      "К сожалению (я хочу, чтобы все поняли), у нас ужасная демографическая ситуация, прежде всего ведет к тому, что у нас в ближайшее время будет физически не хватать рабочих рук. К концу 2030 года общее количество трудоспособного населения сократится почти на 3 млн человек", – заявил Воскобойников.

      Демографический кризис – это следствие серьезных экономических проблем. И это стало причиной массовых вояжей за границу. Эксперты подсчитали: если ВВП будет расти хотя бы на 5% в год, ситуация изменится через десять лет.

      Между тем, в парламенте зарегистрирован законопроект, который называют революционным. Он запрещает посредникам брать деньги за трудоустройство украинцев за рубежом.

      Как сообщалось, сайт ukrainianpeopleleaks.com ведет онлайн-подсчет украинцев, выезжающих за границу. Согласно данным сайта, ежеминутно двое наших соотечественников покидают страну в поисках лучшей судьбы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ВВП Рынок труда Заробитчане
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