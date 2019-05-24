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      В Україні трудова міграція набула масштабів "національної біди", – ЗМІ

      409 Читать новость на русском
      Заробітчани
      Заробітчани / marker.ua

      Наразі в парламенті зареєстровано законопроект, який забороняє посередникам брати гроші за працевлаштування українців за кордоном.

      Масштабів "національної біди" набула трудова міграція в Україні, повідомляє "5 канал".

      Опитані експерти називають низку причин, головна з яких – це те, що питанням міграції надто довго ніхто системно не займався.

      За словами голови Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойнікова, наразі не всі українці усвідомлюють масштаб проблеми.

      "На жаль (я хочу, щоб усі зрозуміли), у нас жахлива демографічна ситуація, яка насамперед веде до того, що в нас найближчим часом буде фізично не вистачати робочих рук. До кінця 2030 року загальна кількість працездатного населення скоротиться майже на 3 млн осіб", – заявив Воскобойніков.

      Демографічна криза – це наслідок серйозних економічних проблем. І це стало причиною масових вояжів за кордон. Експерти порахували: якщо ВВП зростатиме хоча б на 5% на рік, ситуація зміниться через десять років.

      Тим часом, у парламенті зареєстровано законопроект, який називають революційним. Він забороняє посередникам брати гроші за працевлаштування українців за кордоном.

      Як повідомлялося, сайт ukrainianpeopleleaks.com веде онлайн-підрахунок українців, які виїздять за кордон. Згідно з даними сайту, щохвилини двоє наших співвітчизників покидають країну в пошуках кращої долі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України ВВП Ринок праці Заробітчани
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