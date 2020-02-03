В Украине увеличат расходы на борьбу с безработицей: что изменится

В 2020 для преодоления безработицы предусмотрено на 500 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.

В этом году на реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено 1,2 миллиарда гривен, тогда как в 2019 году эти расходы составляли 734 миллионов гривен.

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Увеличение расходов существенно повысит конкурентоспособность безработных на рынке труда и расширит возможности безработных по трудоустройству.

Люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине,

– утверждает председатель правления Фонда социального страхования Украины Юлия Свириденко.

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Пользуясь программами содействия занятости, безработные граждане могут:

получить от государства одноразовую выплату и начать собственное дело;

принять участие в программе переподготовки и повышения квалификации;

лица старше 45 лет могут получить ваучеры на обучение и пройти программу повышения конкурентоспособности;

работодатели могут получить финансовую поддержку, путем упрощения процедуры соцстрахования.

Кроме этого, как отмечается в Минэкономики, с 1 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице составит 1800 гривен с учетом заработной платы и страхового стажа, и 650 гривен – без них.