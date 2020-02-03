17:44
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      В Украине увеличат расходы на борьбу с безработицей: что изменится

      35 Читати новину українською
      В Украине увеличатся расходы на борьбу с безработицей / Иллюстративное фото

      В 2020 для преодоления безработицы предусмотрено на 500 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.

      В этом году на реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено 1,2 миллиарда гривен, тогда как в 2019 году эти расходы составляли 734 миллионов гривен.

      Интересно также: Где в Украине больше всего безработица

      Увеличение расходов существенно повысит конкурентоспособность безработных на рынке труда и расширит возможности безработных по трудоустройству.

      Люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине,
      – утверждает председатель правления Фонда социального страхования Украины Юлия Свириденко.

      Читайте также: Новая доступна кредитная программа для украинцев: что о ней известно

      Пользуясь программами содействия занятости, безработные граждане могут:

      • получить от государства одноразовую выплату и начать собственное дело;
      • принять участие в программе переподготовки и повышения квалификации;
      • лица старше 45 лет могут получить ваучеры на обучение и пройти программу повышения конкурентоспособности;
      • работодатели могут получить финансовую поддержку, путем упрощения процедуры соцстрахования.

      Кроме этого, как отмечается в Минэкономики, с 1 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице составит 1800 гривен с учетом заработной платы и страхового стажа, и 650 гривен – без них.

      15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
      сегодня
      80378
      Теги: Бюджет 2020 Министерство экономического развития и торговли Безработица
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:22 "Воры в законе": как боролись с криминалом в мире и что предлагают украинцам
      Ірина Поліщук 64
      сегодня , 17:20 Как изменился уровень доверия к Зеленскому: результаты опроса
      Анастасія Зазуляк 564
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 228
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      459
      сегодня , 17:00 Коронавірус – випробування для світу
      Світлана Заліщук 67
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук