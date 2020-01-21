В Украине увеличилось количество погибших на производстве: печальная статистика
По сравнению с 2018 годом количество смертей на производстве в Украине выросло на 17%.
Фонд социального страхования в 2019 году зарегистрировал 410 смертельных случаев на производстве. Это на 60 больше, чем в 2018 году.
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Количество травмированных уменьшилось на 8,6%:
- в 2018 году – 4805 человек;
- в 2019 году – 4394 человек.
Фонд осуществляет выплаты пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или в случае профессионального заболевания.
Какие выплаты осуществляет Фонд соцстраха?
- пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
- единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;
- ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;
- страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
- ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;
- возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.
Важно: финансируется лечение всех последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего.
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