В Украине увеличилось количество погибших на производстве: печальная статистика

По сравнению с 2018 годом количество смертей на производстве в Украине выросло на 17%.

Фонд социального страхования в 2019 году зарегистрировал 410 смертельных случаев на производстве. Это на 60 больше, чем в 2018 году.

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Количество травмированных уменьшилось на 8,6%:

в 2018 году – 4805 человек;

в 2019 году – 4394 человек.

Фонд осуществляет выплаты пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или в случае профессионального заболевания.

Какие выплаты осуществляет Фонд соцстраха?

пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;

ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;

страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;

ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.

Важно: финансируется лечение всех последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего.