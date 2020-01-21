19:41
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      В Украине увеличилось количество погибших на производстве: печальная статистика

      13 Читати новину українською
      В 2019 году зарегистрировали 410 смертей на производстве / bhliberty.com

      По сравнению с 2018 годом количество смертей на производстве в Украине выросло на 17%.

      Фонд социального страхования в 2019 году зарегистрировал 410 смертельных случаев на производстве. Это на 60 больше, чем в 2018 году.

      Читайте также: Значительно меньше украинцев интересуются работой заграницей: исследование

      Количество травмированных уменьшилось на 8,6%:

      • в 2018 году – 4805 человек;
      • в 2019 году – 4394 человек.

      Фонд осуществляет выплаты пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или в случае профессионального заболевания.

      Какие выплаты осуществляет Фонд соцстраха?

      • пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
      • единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;
      • ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;
      • страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
      • ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;
      • возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.

      Важно: финансируется лечение всех последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего.

      Одиозного Онищенка будут судить заочно: факты о беглом олигархе
      сегодня
      1591
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Статистика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 150
      сегодня , 17:33 Megxit: что пишут британские СМИ об уходе Гарри и Меган из королевской семьи
      Світлана Попова 300
      сегодня , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      113
      сегодня , 15:39 Одиозного Онищенка будут судить заочно: факты о беглом олигархе
      Ірина Вихрущ 1591
      сегодня , 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
      Анастасія Манюхіна 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук