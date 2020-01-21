В Україні зросла кількість загиблих на виробництві: сумна статистика

У порівнянні з 2018 роком кількість смертей на виробництві в Україні зросла на 17%.

Фонд соціального страхування у 2019 році зареєстрував 410 смертельних випадків на виробництві. Це на 60 більше, ніж у 2018 році.

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Кількість травмованих зменшилась на 8,6%:

у 2018 році – 4805 осіб;

у 2019 році – 4394 осіб.

Фонд здійснює виплати для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Які виплати здійснює Фонд соцстраху?

допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.

Важливо: фінансується лікування всіх наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого.