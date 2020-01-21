В Україні зросла кількість загиблих на виробництві: сумна статистика
У порівнянні з 2018 роком кількість смертей на виробництві в Україні зросла на 17%.
Фонд соціального страхування у 2019 році зареєстрував 410 смертельних випадків на виробництві. Це на 60 більше, ніж у 2018 році.
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Кількість травмованих зменшилась на 8,6%:
- у 2018 році – 4805 осіб;
- у 2019 році – 4394 осіб.
Фонд здійснює виплати для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Які виплати здійснює Фонд соцстраху?
- допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
- одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
- щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
- страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
- щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
- відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.
Важливо: фінансується лікування всіх наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого.
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