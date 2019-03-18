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      В Украине увеличилось значение ВВП: что это значит для украинцев

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      В Украине увеличилось значение ВВП
      В Украине увеличилось значение ВВП / www.tambov.gov.ru

      Валовой внутренний продукт Украины за 2018 год увеличился и достиг отметки в 3,563 триллиона гривен. Тогда как в 2017 ВВП страны составлял 2,984 триллиона.

      Такой показатель на 230,6 миллиарда гривен больше, чем прогноз, предусмотренный госбюджетом на 2018 год. Об этом сообщили на сайте finclub.

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      По оценке МЭРТ, реальный ВВП страны вырос на 3,2%. Кроме того, инфляция в 2018 году оказалась выше, чем предусматривал бюджет. Так правительство предполагало, что инфляция составит 9%, а фактически она выросла до 9,8%.


      Изменения ВВП за последние шесть лет

      Что такое ВВП? Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает на рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

      Говоря простыми словами, чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.

      Стоит добавить, что с 2013 года курс доллара относительно гривны вырос в три раза, поэтому и цифры ВВП значительно подросли. Пока же курс гривны примерно составляет 27 гривен за один доллар.

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      Теги: Новости Украины Инфляция Бюджет Цены ВВП
      Источник: 24 Канал
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