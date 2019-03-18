В Україні збільшилося значення ВВП: що це означає для українців
Валовий внутрішній продукт України за 2018 рік збільшився та досяг позначки у 3,563 трильйона гривень. Тоді як у 2017 ВВП країни складав 2,984 трильйона.
Такий показник на 230,6 мільярда гривень більше, ніж прогноз, передбачений держбюджетом на 2018 рік. Про це повідомили на сайті finclub.
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За оцінкою МЕРТ, реальний ВВП країни виріс на 3,2%. Крім того, інфляція у 2018 році виявилася вищою, ніж передбачав бюджет. Так уряд передбачав, що інфляція складатиме 9%, а фактично вона зросла до 9,8%.
Зміни ВВП за останні шість років
Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.
Говорячи простими словами, чим вище рівень виробництва, тим вищий добробут країни. Варто додати, що з 2013 року курс долара до гривні зріс у три рази, тому і цифри ВВП значно підросли. Наразі ж курс гривні приблизно складає 27 гривень за один долар.
Джерело: 24 Канал
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