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      В Україні збільшилося значення ВВП: що це означає для українців

      302 Читать новость на русском
      В Україні збільшилося значення ВВП
      В Україні збільшилося значення ВВП / www.tambov.gov.ru

      Валовий внутрішній продукт України за 2018 рік збільшився та досяг позначки у 3,563 трильйона гривень. Тоді як у 2017 ВВП країни складав 2,984 трильйона.

      Такий показник на 230,6 мільярда гривень більше, ніж прогноз, передбачений держбюджетом на 2018 рік. Про це  повідомили на сайті finclub.

      Читайте також:  Чим уряд займався у 2018 році: Гройсман озвучив головні економічні підсумки

      За оцінкою МЕРТ, реальний ВВП країни виріс на 3,2%. Крім того, інфляція у 2018 році виявилася вищою, ніж передбачав бюджет. Так уряд передбачав, що інфляція складатиме 9%, а фактично вона зросла до 9,8%.


      Зміни ВВП за останні шість років 

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації. 

      Говорячи простими словами, чим вище рівень виробництва, тим вищий добробут країни. Варто додати, що з 2013 року курс долара до гривні зріс у три рази, тому і цифри ВВП значно підросли. Наразі ж курс гривні приблизно складає 27 гривень за один долар.
      blog_ava
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      Теги: Новини України ВВП Ціни Бюджет Інфляція
      Джерело: 24 Канал
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