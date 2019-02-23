В Украине увеличится количество рейсов из Киева в Париж

Три украинские авиакомпании – МАУ, Yanair и SkyUp – подали заявки для получение прав на полеты по маршруту "Киев – Париж". Их заявления об увеличении количества рейсов госавиация Украины рассмотрит 28 февраля.

В частности, авиакомпания МАУ запросила увеличение частоты рейсов с 14 до 18 в неделю. В то время Yanair и SkyUp подали заявки на выполнение двух и трех еженедельных рейсов соответственно, говорится на сайте Avianews.

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До этого полеты по маршруту "Киев – Париж" могли выполнять только одной авиакомпанией от каждой стороны с частотой не более 14 рейсов в неделю. Со стороны Украины квота была отдана МАУ, со стороны Франции – авиакомпании Air France.

Еще в 2018 году Франция предложила Украине увеличить квоту до четырех рейсов в неделю и допустить на маршрут еще одного авиаперевозчика на временной основе до вступления в силу "Соглашения об открытом небе".

Что предусматривает Соглашение об открытом небе?Это многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе и Украиной. Цель договора – укрепление доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью. Данное соглашение устанавливает режим открытого неба, цель которого – обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Украинское ведомство согласилось на подобное увеличение квоты, в результате чего уже с 18 апреля полеты между киевским аэропортом "Борисполь" и парижским аэропортом Орли начнет французская авиакомпания Aigle Azur.

Дополнительные рейсы среди украинских авиакомпаний на данный момент не распределены. Комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий проведет заседание 28 февраля. Тогда станет известен обладатель расширенной квоты на рейсы "Киев – Париж" с украинской стороны.