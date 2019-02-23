В Україні збільшиться кількість рейсів з Києва до Парижа

Три українські авіакомпанії – МАУ, Yanair і SkyUp – подали заявки для отримання прав на польоти за маршрутом "Київ – Париж". Їхні заяви про збільшення кількості рейсів Державіація України розгляне 28 лютого.

Зокрема, авіакомпанія МАУ запросила збільшення частоти рейсів з 14 до 18 на тиждень. В той час Yanair і SkyUp подали заявки на виконання двох і трьох щотижневих рейсів відповідно, йдеться на сайті Avianews.

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До того польоти за маршрутом "Київ – Париж" могли виконувати тільки по одній авіакомпанії від кожної сторони з частотою не більше 14 рейсів на тиждень. З боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції – авіакомпанії Air France.

Ще у 2018 році Франція запропонувала Україні збільшити квоту до чотирьох рейсів на тиждень і допустити на маршрут ще одного авіаперевізника на тимчасовій основі до вступу в силу "Угоди про відкрите небо".

Що передбачає Угода про відкрите небо? Це багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), в тому числі і Україною. Мета договору – зміцнення довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю. Ця угода встановлює режим відкритого неба, метою якого є забезпечити можливості його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.

Українське відомство погодилося на подібне збільшення квоти, в результаті чого вже з 18 квітня польоти між київським аеропортом "Бориспіль" і паризьким аеропортом "Орлі" почне французька авіакомпанія Aigle Azur.

Додаткові рейси серед українських авіакомпаній на даний момент не розподілені. Комісія Державіаслужби з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній проведе засідання 28 лютого. Тоді стане відомий володар розширеної квоти на рейси "Київ – Париж" з української сторони.