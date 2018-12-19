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      В Украине возник острый дефицит железнодорожных локомотивов, – эксперт

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      В Украине возник острый дефицит железнодорожных локомотивов, – эксперт
      В Украине возник острый дефицит железнодорожных локомотивов, – эксперт

      Украина испытывает острый дефицит железнодорожных локомотивов. Проблему усугубляет и тот факт, что госкомпания "Укрзализныця" существенно отстает в планах их приобретения.

      Так, предприятие заявило, что в 2019 году намерено купить 15 магистральных грузовых тепловозов производства компании General Electric. Однако эта сделка анонсировалась еще весной 2018 года, сообщается в  блоге председателя Ассоциации вагонов Александра Криворучко, опубликованном на сайте "Обозреватель".

      "Кстати, если всего в УЗ планировали приобрести 30 локомотивов GE, а совсем недавно пришли первые машины, то получается, что за две недели, которые остались до конца 2018 года, в Украину должны прибыть все первые 15 локомотивов, не так ли?", – отметил он.

      Криворучко также отметил, что даже покупка обещанных 15 локомотивов особо не спасет ситуацию на рынке железнодорожных перевозок. Ведь сейчас с 1758 грузовых локомотивов, которые есть в инвентарном парке УЗ, в эксплуатации находятся только 945. А минимальная потребность предприятия в новых локомотивах составляет 310 единиц на срок до 2025 года.

      "Что же, финплан УЗ еще будет проходить согласование в профильных министерствах. Но пока что не добавляет уверенности оптимистичное утверждение госмонополиста о том, что реализация всех мероприятий, предусмотренных проектом финплана на 2019 год, позволит обеспечить необходимую скорость движения поездов и безопасность перевозок грузов и пассажиров", — резюмировал он.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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