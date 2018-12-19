В Україні виник гострий дефіцит залізничних локомотивів, – експерт

Україна відчуває гострий дефіцит залізничних локомотивів. Проблему поглиблює і той факт, що держкомпанія "Укрзалізниця" істотно відстає у планах їхнього придбання.

Так, підприємство заявило, що у 2019 році має намір купити 15 магістральних вантажних тепловозів виробництва компанії General Еlectric. Однак ця угода анонсувалася ще навесні 2018 року, повідомляється у блозі голови Асоціації вагонів Олександра Криворучка, опублікованому на сайті "Обозреватель".

"До речі, якщо всього в УЗ планували придбати 30 локомотивів GE, а зовсім нещодавно прийшли перші машини, то виходить, що за два тижні, які лишилися до кінця 2018 року, в Україну мають прибути всі перші 15 локомотивів, чи не так?", – зазначив він.

Криворучко також наголосив, що навіть купівля обіцяних 15 локомотивів особливо не врятує ситуацію на ринку залізничних перевезень. Адже зараз із 1758 вантажних локомотивів, які є в інвентарному парку УЗ, в експлуатації перебувають тільки 945. А мінімальна потреба підприємства у нових локомотивах становить 310 одиниць на термін до 2025 року.

"Що ж, фінплан УЗ ще проходитиме узгодження у профільних міністерствах. Але поки що не додає впевненості оптимістичне твердження держмонополіста про те, що реалізація всіх заходів, передбачених проектом фінплану на 2019 рік, дозволить забезпечити необхідну швидкість руху поїздів і безпеку перевезень вантажів і пасажирів", — резюмував він.