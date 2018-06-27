В Украине возвращается непогода с грозами и градом: названы области

В Украине объявлено штормовое предупреждение на четверг, 28 июня, из-за значительного ухудшения погоды. Большинство регионов накроют мощные ливни, которые сопровождаются градом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и местами Закарпатской областях очень сильный дождь),

– говорится в сообщении.

В пятницу, 29 июня, сильные дожди продлятся в Карпатском регионе.

Также, по данным синоптиков, 30 июня в регионах сохранятся неблагоприятные погодные условия.

"В течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков (с выходом воды на пойму) и интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", – добавили в Гидрометцентре.