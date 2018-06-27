22:22
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 21°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, сегодня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине возвращается непогода с грозами и градом: названы области

497 Читати новину українською
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение / Фото из открытых источников

В Украине объявлено штормовое предупреждение на четверг, 28 июня, из-за значительного ухудшения погоды. Большинство регионов накроют мощные ливни, которые сопровождаются градом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте также: На востоке Канады среди лета выпал обильный снег: фото

28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и местами Закарпатской областях очень сильный дождь),
– говорится в сообщении.

В пятницу, 29 июня, сильные дожди продлятся в Карпатском регионе.

Также, по данным синоптиков, 30 июня в регионах сохранятся неблагоприятные погодные условия.

"В течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков (с выходом воды на пойму) и интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", – добавили в Гидрометцентре.

 

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук