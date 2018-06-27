В Україну повертається негода з грозами і градом: названо області

В Україні оголошено штормове попередження на четвер, 28 червня, через значне погіршення погоди. Більшість регіонів накриють потужні зливи, які супроводяться градом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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28 червня в Україні, крім Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі (вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях дуже сильний дощ),

– йдеться у повідомленні.

У п'ятницю, 29 червня, сильні дощі триватимуть в Карпатському регіоні.

Також, за даними синоптиків, 30 червня у регіонах збережуться несприятливі погодні умови.

"Протягом 28-30 червня на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків (з виходом води на заплаву) та інтенсивного місцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки", – додали у Гідрометцентрі.