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На сході Канади посеред літа випав рясний сніг: фото

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У південній частині канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор випав сніг.

Про це пише "Укрінформ".

Попри те, що значна частина Канади належить до Арктики, Ньюфаундленд розташований у помірному поясі. Для провінції сніг улітку є абсолютно не характерним.

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Втім 26 червня на острові, розташованому в Атлантичному океані, за кілька годин випало близько 12 см снігу.

Водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки.

Теги: Фотоновини Погода Екологія Канада
Джерело: 24 Канал
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