В Украине впервые признали банкротом физическое лицо: последствия нового закона

Впервые в истории Украины суд признал банкротом физическое лицо. Это стало возможным после принятия нового Кодекса о банкротстве, который начал действовать с 21 октября 2019 года.

Историческое для Украины решение принял Хозяйственный суд города Киева.

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Первым физическим лицом-банкротом в Украине стал Сергей Тищенко, который ранее был физическим лицом-предпринимателем. Против него судилось другое физическое лицо, Сергей Ушинский.

В хозяйственные суды уже поступило около 30 заявлений о признании банкротами физических лиц, но отсутствующая судебная практика по этим вопросам не позволяет рассматривать их в короткие сроки.

Что известно о новом Кодекс о банкротстве?

В Украине с 21 октября начал действовать Кодекс из процедур банкротства, который Верховная Рада приняла еще 2018 года. Как отметили в Министерстве юстиции, это первый за время независимости Украины комплексный документ, регулирующий все процедурные вопросы банкротства.



Среди прочего Кодекс предусматривает возможность банкротства физических лиц, но не чаще, чем раз в 5 лет. Ранее банкротами могли быть признаны только юридические лица.